"ثقافية الشارقة": 93 نشاطاً محلياً خلال شهر إبريل

الشارقة 24:

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تبدأ فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بدورته الـ 8 في 29 إبريل الجاري، وتستمر حتى 6 مايو المقبل، بقصر الثقافة، تشارك فيها فرق مدرسية مسرحية من مختلف مناطق الشارقة.

هذا ويتضمن البرنامج الذي أقرته دائرة الثقافة بالشارقة 93 فعالية ثقافية في الشارقة، كالآتي: المحاضرات حول: دراسة في أعمال الخطاط مصطفى راقم، التجديد في الخط العربي، استخدام الأشكال الهندسية في التراكيب الخطية، سيرة خطاط، نبذة بسيطة عن خط الثلث، البسملة بخطي الثلث والنسخ والجهر الكامن فيها، حيث تقام هذه المحاضرات في مختلف مناطق الشارقة "العزرة، الجرينة (1)، القرائن (4)، المليحة، الذيد، خورفكان ودبا الحصن".

أما الورش المتنوعة فهي: كتابة كلمة جوهرة بجميع أنواع الخطوط العربية، التقنيات اللونية في اللوحة الفنية، مدارس الخط الديواني، كيفية تكوين اللوحة الخطية، دراسة آية "رب يسر" من مشق شوقي بخط الثلث.

فيما تشتمل عروض الفيديو والصور على: عرض صور الكتابة المصحفية لخط النسخ، جمال الديواني الجلي بقوة تراكيبه، التقليد بين المحاكاة والتجديد، لوحات الخطاط محمد عبد القادر، عرض فيديو أسرار خط الثلث الجلي، عرض أعمال مميزة في فن الخط العربي، ملتقى الشارقة للخط العربي يحافظ على جوهر أصالة فن الخط العربي.

كما ويتخلل الأنشطة المحلية ملتقى الشارقة للشعر العربي "شعراء من مصر"، وملتقى الشارقة للشعر الشعبي "شعراء من الكويت".

ويتضمن البرنامج احتفالية جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول بدورته الـ 21، من 24 إلى 26 إبريل الجاري، بقصر الثقافة.