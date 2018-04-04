إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

الشارقة 24 – وام:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، يوم الأربعاء، أسماء الفائزين، في دورتها الثانية عشرة 2017-2018.

وفاز بجائزة "أدب الطفل والناشئة" كل من الكاتب السوري خليل صويلح عن روايته "اختبار الندم"، والكاتبة الإماراتية حصة خليفة المهيري عن كتابها "الدينوراف"، فيما فاز الروائي المصري أحمد القرملاي بجائزة "المؤلف الشاب" عن روايته "أمطار صيفية"، بينما فاز المترجم التونسي ناجي العونلي بجائزة "الترجمة" عن كتاب "نظرية استطيقية"، الذي نقله من الألمانية إلى العربية.

وفاز الباحث المغربي محمد المختار مشبال بجائزة "الفنون والدراسات النقدية" عن كتابه "في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب"، فيما فاز الباحث الألماني داغ نيكولاوس هاس بجائزة "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" عن كتابه الصادر بالإنجليزية "الشيوع والإنكار: العلوم والفلسفة العربية في عصر النهضة الأوروبية"، في حين فازت دار التنوير للطباعة والنشر بجائزة "النشر والتقنيات الثقافية".

وأكد الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، أن الجائزة اكتسبت خلال الأعوام الـ 12 الماضية، مكانة مرموقة ومصداقية عالية في توثيق الإنتاج الأدبي والفكري العربي الحديث والاحتفاء به، استناداً إلى شفافية أسست لها الجائزة على المستويين العربي والعالمي.

من جانبه، تقدم سعادة سيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتهنئة إلى الفائزين بمختلف فروع الجائزة في دورتها الـ 12.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة في بيان سابق عن حجب الجائزة في فرع "التنمية وبناء الدولة"، فيما من المقرر أن يعلن عن شخصية العام الثقافية خلال الفترة المقبلة.

ويقام حفل تكريم الفائزين 30 إبريل الجاري، حيث يمنح الفائز بلقب "شخصية العام الثقافية" ميدالية ذهبية تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم.