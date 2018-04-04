افتتاح المعارض المعاصرة في ملتقى الشارقة للخط

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، مساء أمس الثلاثاء، المعارض المعاصرة المصاحبة لملتقى الشارقة للخط المقامة في متحف الشارقة للفنون بمشاركة 22 فناناً من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة قدموا 88 عملاً فنياً.

حضر الافتتاح محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية المنسق العام للملتقى ونخبة من رواد الخط العربي من فنانين ونقاد وباحثين من مختلف دول العالم وضيوف الملتقى.

وتجول العويس والحضور في المعارض التي ضمت أعمالاً معاصرة قدم الفنانون خلالها أفكاراً حديثة مبتكرة أبرزت جمالية وحيوية الحرف العربي باستدارته وخصائصه.

واستمع رئيس دائرة الثقافة إلى شروحات مفصلة حول الأعمال التي عكست رؤية ورؤى مختلفة أسس لها الفنانون قاعدة للمعالجة الفنية بما يتواكب مع شعار الدورة "جوهر" الأمر الذي ميز المشاركات بفلسفات خاصة استندت إليها الأعمال.

وحمل معرض الأردني حيان معاني اسم "الحروف.. جوهر اللغة" ويقدم صياغة نحتية مستندة إلى نص كوفي بعدد حروف الأبجدية منطلقاً من النقطة التي يعكسها الحيز النحتي ككل فيما جاء المعرض التونسي الفرنسي "إل سيد" تحت عنوان "جوهر الوجود" الذي طرح تساؤلات حول جوهر الجوهر وكانت الفكرة في عمله إعادة إنشاء وتدوير معاني الحياة والحب والأخلاق من منظور فني محض.

وشملت بقية المعارض العروبة "للفنان اللبناني أنور غادر و"ذاكرة حية" للمصري إبراهيم خطاب و"الموجة الصوتية للنور" للبناني إياد نجا و"السبع" للتونسي الفرنسي "إل سيد" و"تاجيات" للسوداني تاج السر حسن و"الجوهر في الحركة" للجزائري حمزة بونوة و"ذات" للأردني خالد شاهين و"جوهر العالم" للروسي ديمتري لامونوف و"النور من الشرق" للأذربيجاني رشاد الاكباروف و"التدفق المتعدد" لساسان ناصرينا و"البحث عن المعنى" للإماراتي سعيد المدني ولقطات الدم للأميركية سيمين فرحات "والملاذ" للأميركي يايا تشو و"أحاسيس" للعماني صالح الشكيري و"خط عربي بلا حدود" للمصري ضياء علام و"نقطة" للبناني غالب حويلا و"مانترادالا" للأميركي كريبيتيك و"واحد" للياباني كوجي كاكينوما "والحريم" للا السعيدي.