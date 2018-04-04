خالد مسلط: التغطية الإعلامية تساهم في نجاح الفعاليات الثقافية

الشارقة 24 - محمود سليم:

اعتبر خالد مسلط، رئيس اللجنة الإعلامية للدورة الثامنة من ملتقى الشارقة للخط، أن التغطية الإعلامية المتميزة والمتنوعة بين الإعلام المسموع، والمقروء، والمرئي، تساهم في نجاح الفعاليات الثقافية، مشيراً إلى أن أي فعل ثقافي لا يمكن أن يرى النور دون الإعلام.

وأوضح مسلط، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن دائرة الثقافة كرمت، الأربعاء، الفنانين المشاركين في ملتقى الشارقة للخط، والذين تجسد أعمالهم شعار هذه الدورة "جوهر"، بالإضافة إلى الإعلامين من مختلف دول العالم، تقديراً لجهودهم في تغطية فعاليات الملتقى.

ويتضمن الملتقى 200 فعالية، ويعرض 509 عملاً فنياً لـ 227 مشاركاً من دولٍ عديدةٍ في العالم، منها: المملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر، والمغرب، وفرنسا، وألمانيا، وأميركا، واليابان، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.