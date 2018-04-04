"كوميكس" تصدر أول أعمالها العربية بعنوان "عنترة"

الشارقة 24:

أعلنت "كوميكس"، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة "كلمات" للنشر المتخصصة في إصدار الكتب باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عن إصدار أولى أعمالها المصوّرة المكتوبة باللغة العربية تحت عنوان "عنترة"، وذلك خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 5 -7 أبريل الجاري.

وأشارت "كوميكس" أنها تنوي عرض 8 عناوين أخرى من أعمالها المترجمة إلى العربية، تتضمن مجموعة من الروايات المصورة التي أصدرتها سابقاً خلال مشاركتها في الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر الماضي، ومعرض باريس للكتاب 2018، الذي حلت فيه الشارقة ضيفاً مميزاً خلال مارس الماضي، وتتضمن العناوين الثمانية: "بداوي"، و"القلب والعقل" و"شبح آنيا"، و"اسم المستخدم: ايفي"، و"بطل الظل"، و"أصدقاء مع الأولاد"، و"بيونغ يانغ" و"الأمير الصغير".

وأطلقت مجموعة كلمات، إحدى دور النشر الرائدة في المنطقة، "كوميكس" العام الماضي، لنشر الروايات والقصص المصورة باللغة العربية، بهدف إطلاع القراء العرب على عالم الروايات المصورة، حيث تسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخيارات لعشاق الكتب المصورة، وتعمل على ترجمة الروايات والكتب المصورة الشهيرة إلى اللغة العربية.

وتأتي مشاركة "كلمات" في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي يعتبر واحداً من أكبر المهرجانات الثقافية الشعبية في الشرق الأوسط، في إطار التزامها بتعزيز الثقافة العربية عن طريق نشر الأدب العربي بأنواعه المختلفة، سواءً عن طريق الكتب الخيالية، والواقعية، والمصورة.

ويُعدّ معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة – كوميكون، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، إذ يجمع المعرض، في دورته السابعة، نخبة من أبرز الفنانين المشاهير والعلامات التجارية الرائدة، ومحبي القصص المصوّرة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة من مجموعة متنوعة من العوالم.