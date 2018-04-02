العامري: مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018... استثنائي بفعالياته

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات من قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق في 18 من شهر أبريل الجاري فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل والمستمرة حتى 28 من الشهر نفسه.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل هذا العام يقدم كل ما هو جديد حيث يقدم الإبداع والثقافة وينقل الطفل عبر الكتاب إلى مستقبله الجديد.

وأضاف العامري قائلاً: هذا المهرجان رسخ مكانة الكتاب من خلال أهم ما نملك ألا وهم الأطفال باعتبارهم المستقبل الذي نبني من خلاله مستقبل دولتنا.

وأشار رئيس هيئة الشارقة للكتاب إلى مشاركة 54 دولة حول العالم يقدمون كل ما هو جديد ومتميز من خلال عرض الكتب والفعاليات والمعارض المقدمة والأجنحة المشاركة في المهرجان، مؤكداً على أن هذا المهرجان في نسخته العاشرة استثنائي من خلال ما يقدمه من فعاليات ثقافية ومعرفية وتوعوية وعروض فنية وترفيهية ورياضية لليافعين، داعياً الجميع للمشاركة والحضور والاستمتاع بالفعاليات المقامة.