المنهالي يحيي حفلاً ضخماً في أبوظبي

الشارقة 24:



أحيا صوت الإمارات النجم الإماراتي عيضة المنهالي حفلاً فنياً ضخماً على كورنيش أبوظبي ضمن فعاليات مهرجات أم الإمارات، وبحضور جماهيري كثيف تجاوز 25 ألف معظمهم من الجمهور الإماراتي.

وتفاعل الآلاف على الكورنيش مع صوت المنهالي ورددوا بعفوية واضحة كلمات الأغاني التي قدمها في السهرة التي اعتبرت كأهم حفلة في الإمارات في الآونة الأخيرة، حيث استمتع الجمهور بأغانيه الذي لا طالما أطربهم بها حسب تعبيرهم.

أعرب المنهالي، وفي تصريح خاص، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان ولقائه بالجمهور الذواق للغناء، معتبراً الحدث بمثابة شرف له، وقال: "شرف لي ولأي فنان أن يشارك في مهرجان جماهيري كمهرجان أم الإمارات، لاحتوائه فعاليات مهمة وغاية في القيمة.. سعيد بهذا الجمهور وتفاعله وإمتاعه وتمتيعه في هذه الأمسية".

وأكد استعداده الدائم للمشاركة في أية مناسبة يدعى إليها سواء في الإمارات أو الخليج العربي أو في أي بلد عربي آخر