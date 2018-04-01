"فن" تعرض إنتاجاتها الموسيقية بملتقى الشارقة للأطفال العرب

الشارقة 24 – وام:

عرض مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، التابع لمؤسسة "فن"، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته الـ 13، مجموعة من الأفلام السينمائية ضمن فعالية "اكتشف مليحة"، استهدفت من خلالها ما يقارب 128 طفلاً وطفلة من 11 دولة عربية، منهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بدولة الإمارات ومراكز الأطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات.

وتضمنت القائمة عرض 18 فيلماً سينمائياً من الإمارات وسوريا والكويت وألمانيا وسلوفينيا وروسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا والمكسيك، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى تشجيع الأطفال على بناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم والاطلاع على الأعمال السينمائية المتنوعة التي تعكس ثقافات ومعارف الشعوب

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، إن المشاركة في الملتقى لهذا العام جاءت لتعميم التجربة الرائدة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، وفي سبيل دعم الأجيال القادمة ودعوتهم للتوجه نحو عالم صناعة السينما، والتعرف على أبرز الإنتاجات العالمية لتفتح أمامهم آفاق جديدة في سبيل إيجاد جيل جديد من السينمائيين والفنانين.