"كلمات" تعزز حضور كتاب الطفل العربي في إيطاليا

الشارقة 24:

اختتمت دار "كلمات"، المتخصصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال باللغة العربية، مشاركتها في الدورة الـ 56 لمعرض بولونيا لكتاب الطفل مؤخراً، بمدينة بولونيا الإيطالية، ونجحت خلالها في تعزيز التواصل مع الناشرين والمتخصصين من أوروبا ومختلف دول العالم، وتسليط الضوء على نقاط القوة التي يتمتع بها كتاب الطفل العربي، في مسعى لتعزيز حضوره في إيطاليا وحول العالم.

عززت كلمات حضورها من خلال تقديمها مجموعة من الإصدارات الموجهة لمختلف الفئات العمرية التي تخاطب الصغار وصولاً إلى سن الشباب، التي تسهم في إثراء معارف الطفل العربي وخياله عبر تزويده بحكايات ملهمة ومختارة من الثقافات العالمية.

ونظم وفد "كلمات" خلال المعرض اجتماعات ولقاءات مهنية، مع دور نشر أوروبية وعالمية، وحضر عدداً من المؤتمرات وجلسات الحوار والنقاشات التي بحثت واقع صناعة النشر وتوجهاتها المستقبلية في ظل العديد من التحديات المعاصرة، مثل تأثير العولمة والتقنيات الحديثة في الكتب، وكيفية الاستفادة منها في تطوير الصناعة.

وحرصت "كلمات" خلال هذه المشاركة على التعرف على إصدارات دور النشر الأخرى، خصوصاً الأوروبية منها، من أجل ترجمة المناسب منها إلى اللغة العربية، إضافة إلى ترجمة بعض إصدارات المجموعة، وخصوصاً الحائزة منها على جوائز إلى لغات أجنبية مختلفة، في إطار تشجيع الحوار الثقافي والتواصل مع الأطفال من الدول الأخرى.

وتعتبر "كلمات" أول دار نشر في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة حصرياً بنشر وتوزيع كتب الأطفال عالية الجودة باللغة العربية، التي تستهدف الفئات العمرية حتى 16 عاماً، وتركز إصدارات المجموعة على تقديم محتوى يُسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وقيم الانتماء إلى العائلة، وعلاقات الصداقة، ومعاني البساطة، والسعادة، عبر نصوص مبتكرة ورسوم نابضة بالحياة.

وحققت "كلمات" حضوراً واسعاً في المشهد الثقافي العربي، حيث نالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة "أفضل ناشر في آسيا" من معرض بولونيا لكتب الطفل في العام 2016، وجائزة الشيخ زايد بن سلطان للكتاب 2017، عن فئة "النشر والتقنيات الثقافية"، وغيرها من الجوائز الأخرى.