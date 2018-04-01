أحمد بوخاطر يستعد لإحياء 6 حفلات إنشادية في بريطانيا

الشارقة 24:

من خلال أعماله ومشاركاته الإنسانية والخيرية التي دائماً ما يقوم بها ويقدمها في خدمة المجتمع العربي في كل مكان، يستعد المنشد الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي" لإحياء مجموعة من الحفلات الإنشادية الجماهرية في لندن ومناطق مختلفة من مدن إنجلترا، وذلك لدعم ومساندة الأخوة المتضررين من الحرب في داخل سوريا، وبهدف المساهمة في رفع المعاناة عنهم ودعمهم من خلال عائدات الحفلات الإنسانية الستة التي سيتم إحياؤها من 3 إلى 8 أبريل 2018.وتأتي الجولة الإنشادية بعنوان "الليالي الروحانية"، وستبدأ من مدينة "بلاك بورن" الثلاثاء المقبل الموافق 3 أبريل 2018، يتبعها بحفلة أخرى الأربعاء 4 أبريل في مدينة " ديوسبري"، ثم حفلة يوم الخميس الموافق 5 أبريل في مدينة "ليستر"، ليغادر إلى الحفل التالي يوم الجمعة 6 أبريل في مدينة " كارديف"، ثم يوم السبت الموافق 7 أبريل في منطقة "شرق لندن"، ليختتم جولته الإنشادية يوم الأحد الموافق 8 أبريل في منطقة "سلاو"، وذلك بمشاركة القارئ فاتح سيفيراجيك، والمتحدث مفتي وسيم خان، والمنشد أحمد الله عوان.