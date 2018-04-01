الإعلان عن الدورة الـ 10 لـ "الشارقة القرائي للطفل" الإثنين

الشارقة 24:

تكشف هيئة الشارقة للكتاب، خلال مؤتمر صحافي تعقده بمقرها العاشرة صباح الإثنين، عن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والتي ستقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل الجاري.

وأسهم المهرجان الذي يقام برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تنمية معارف الأطفال واليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم، عبر ما يقدمه من فعاليات ثقافية ومعرفية وتوعوية وعروض فنية وترفيهية ورياضية.

وسيتحدث في المؤتمر الصحافي، سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، بحضور ممثلي المؤسسات والشركات الراعية، وسيتم خلاله الكشف عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية التي ستحضر المهرجان من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الإعلان عن الفعاليات والبرامج والندوات والمحاضرات والورش التي يتضمنها المهرجان على مدار 11 يوماً.

وتدعو هيئة الشارقة للكتاب ممثلي وسائل الإعلام والناشرين، والكتّاب، والمثقفين ومسؤولي المؤسسات والجمعيات بالمعنية بالأطفال والناشئين والنشاط الثقافي وكافة المهتمين من الأفراد، إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيكون مفتوحاً أمام الجميع لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على برنامج فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان التي ستشهد العديد من الأنشطة المصاحبة ومن أبرزها معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل.