"التربية" تطلق فعاليات كرنفال خورفكان القرائي

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

افتتح سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان مساء السبت، فعاليات كرنفال خورفكان القرائي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ضمن أنشطتها في شهر القراءة.

شهد حفل افتتاح الكرنفال على ضفاف شاطئ خورفكان، عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، ووحيدة عبد العزيز مدير المشاريع بقطاع الأنشطة بالوزارة المنسق العام للكرنفال، وأشواق النقبي مدير مكتب هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالمنطقة الشرقية، وعدد من مديري مدارس مدينة خورفكان.

يقام الكرنفال وسط مشاركة حاشدة للدوائر والمؤسسات الحكومية.

وعبر سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان بعد تفقده لأجنحة الكرنفال، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث التثقيفي التوعوي في المدينة.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات لها إسهامات جليلة في نشر وترسيخ ثقافة القراءة لدى شرائح المجتمع لا سيما الفئات الطلابية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على زيادة المعرفة ورفع المستوى الثقافي لديهم.

يشهد الكرنفال الذي تتواصل فعالياته ليومين متتالين، مشاركة حاشدة لعدد من مؤسسات المجتمع المحلي من بينها المجلس البلدي، ودائرة الثقافة، وهيئة الإنماء السياحي والتجاري، ومؤسسة فن، ومبادرة لغتي.

كما يتضمن العديد من الأجنحة الخاصة بالمؤسسات والتي تستعرض من خلالها أنشطتها ومبادراتها الداعمة لترسيخ ثقافة القراءة، ويحتوي الكرنفال على أركان متعددة لمدارس خورفكان يستعرض فيها الطلبة إبداعاتهم وابتكاراتهم في فنون الرسم والتلوين، فضلاً عن العديد من الورش التعليمية والأنشطة الترفيهية.