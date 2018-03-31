وحيدة عبد العزيز: "خورفكان القرائي" أحد مخرجات "التربية" لترسيخ عادة القراءة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أكدت وحيدة عبد العزيز، مدير مشاريع قطاع الأنشطة والرعاية الطلابية بوزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على نشر وترسيخ ثقافة القراءة عادة يومية بين شرائح المجتمع، لا سيما صفوف الطلبة.

وقالت في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح فعاليات كرنفال خورفكان القرائي، إن أنشطة وفعاليات الوزارة في شهر القراءة مستمرة لتدعيم هذا التوجه انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية.

وأوضحت أن خورفكان هي المحطة الثالثة للكرنفال، حيث بدأ من أبوظبي، مروراً بالظفرة، على أن يتم لاحقاً تنظيم الكرنفال في عدة مدن في مختلف إمارات الدولة لما له من دور رئيس في ترسيخ القراءة عادة يومية بين مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت، أن الكرنفال يعد فرصة أيضاً من خلالها تستعرض المدارس المشاركة إبداعات ومشاريع طلبتها في هذا السياق، كما يتضمن العديد من الأنشطة التي تبرز مهارات ومواهب الطلبة.

وفي ختام التصريح، أثنت عبد العزيز على تفاعل شركاء الوزارة من الجهات الثقافية والمحلية بإمارة الشارقة ومدينة خورفكان، في التنظيم والترويج للكرنفال الذي يشهد مشاركة طلابية واسعة في الوقت نفسه من قبل العديد من مدارس المدينة.