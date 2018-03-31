جمعية الإمارات للإبداع تنظم فعالية "أقرأ وأمرح"

الشارقة 24:

استجابة لدعوة حكومة دولة الإمارات باختيار شهر مارس من كل عام شهراً وطنياً للقراءة، أطلقت جمعية الإمارات للإبداع بالتعاون مع قرية الشعب بالشارقة، أمس الجمعة، سلسلة من الفعاليات المتنوعة تحت شعار "أقرأ وأمرح"، وذلك بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية وعبد الله الدح المدير التنفيذي لقرية الشعب وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتضمنت الفعاليات فقرات متنوعة منها مسرح العرائس وفقرة المهرج والعربة الذكية خصصت جميعها لتشجيع الأطفال على القراءة وحب المطالعة وغرس هذه الثقافة في عقولهم ووعيهم، وشهدت الفقرات تفاعلاً كبيراً من الأطفال، كما تضمنت قراءة قصص وكتب مسلية للأطفال ومسابقات ثقافية وعلمية بالإضافة لتوزيع هدايا للأطفال.

وأكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية، أن تنظيم هذه الفعاليات جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي حدد شهر مارس من كل عام، شهراً للقراءة، حيث تعمل الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، كما يعكس اهتمام قيادة الدولة ببناء الإنسان، وجعل المبادرات الهادفة للارتقاء بمستواه المعرفي والثقافي، أولوية رئيسية في أجندتها السنوية.