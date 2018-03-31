انطلاق مهرجان "الشارقة للثقافة والناس" في خورفكان

الشارقة 24:

انطلقت يوم الجمعة، فعاليات مهرجان الشارقة للثقافة والناس في خورفكان، الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك امتداداً للمهرجان المماثل الذي أقيمت دورته الثالثة من 22 -26 مارس في حديقة الياش بإمارة الشارقة.

وافتتح المهرجان المقام في إكسبو خورفكان، سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، بحضور صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي.

ويهدف المهرجان إلى إيصال رسالة التوعية والتثقيف إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين في المجتمع المحلي، ورصد تفاعلهم معها في مجالات المعرفة والممارسات التكنولوجية والترابط الأسري ورعاية المواهب، وذلك عبر بوابات المسرح والأدب والفنون التشكيلية والتراث ومؤسسات المجتمع والاعلام وغيرها.. وقد خطط المكتب أن ينقل هذا النجاح إلى المدن التابعة لإمارة الشارقة، ففي العام الماضي تم تغطية مدينة الذيد، وفي هذا العام استهدف المهرجان عروس الساحل الشرقي، مدينة خورفكان.

ويضم المهرجان، فعاليات متنوعة منها: ركن "عام زايد"، ومسابقة مجلة مرامي لأجمل مقال، وركن خراريف يدوه لتقديم قراءات في قصص الأطفال، وسنيما يعرض على شاشتها أفلام من إنتاج المكتب الثقافي والإعلامي، وعروض لأفلام دزني العالمية.

وينظم المهرجان ورش جماهيرية، ومسابقات ثقافية متنوعة مع الجمهور يومياً، إضافة إلى الكثير من الفعاليات الجماهيرية المختلفة، بمشاركة فروع نادي سيدات الشارقة وإدارة الشرطة المجتمعية بالمنطقة الشرقية، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومعهد الشارقة للتراث في خورفكان، وسجايا فتيات الشارقة في المنطقة الشرقية، ومركز الطفل بخورفكان، ومركز ناشئة خورفكان.