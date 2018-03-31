أوبريت تواليف بحرية يحاكي الماضي بمهرجان المالح والصيد البحري

الشارقة 24:

ضمن فعاليات مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبا الحصن تم عرض أوبريت تواليف بحرية من إنتاج بلدية دبا الحصن وأشعار علي سعيد هلال وراشد محمد النساي وتأليف وإخراج محمد راشد رشود وشارك في الأوبريت طلاب وطالبات مدرستي العقد الفريد للتعليم الأساسي والحصن للتعليم الأساسي.

وقال مؤلف الأوبريت محمد راشد رشود: "حاولنا في هذا الأوبريت أن نجعله يحاكي الماضي الجميل لتجسد للمشاهد الحياة القديمة التي كانت في البيئة الساحلية والأدوات المستعملة في الصيد وكذلك المراكب التي كانت تستخدم في ذلك الحقبة والأكلات البحرية وأنواعها المتعارف عليها قديماً".

وأشار رشود، إلى أهمية التوصل مع الجيل الجديد لتعريفهم بالمصطلحات والمفردات البحرية القديمة وأضاف، "اختتم الأوبريت برسالة توعوية للجميع بالمحافظة على هذه المهنة المتوارثة وعدم هجرها".