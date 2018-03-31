جمال القاسمي يحضر الأمسية الشعرية لنادي "الحمرية"

الشارقة 24:

شهد الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في الحمرية، يرافقه خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، الأمسية الشعرية التي نظمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي بمقره، والتي تأتي في إطار فعاليات النادي بمناسبة "عام زايد".

وأحيا الأمسية كل من الشاعرين الإماراتيين جمال العبيدلي، وعايض الأحبابي، وضيف النادي من المملكة العربية السعودية المنشد محمد آل مسعود.

والقى الشاعر جمال العبيدلي قصيدة شعرية نبطية، تناولت جهود المفغور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وحكام الإمارات في تعزيز كيان الاتحاد، بعدها قدم الشاعر عايض الأحبابي قصيدة أشادت بالإنجازات التي تحققت بفضل قيام الاتحاد، فيما قدم ضيف النادي من السعودية المنشد محمد آل مسعود أنشودة عن الإمارات ومكانتها، وبعدها توالت القصائد والأناشيد التي تناولت في قوافيها حياة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمليئة بالشواهد المضيئة، وإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققها القائد المؤسس.

وفي ختام الأمسية الشعرية التي تفاعل معها الحضور، قام الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي يرافقه خالد عيسى المدفع وحميد الشامسي وجمعه الشامسي، بتكريم الشاعرين جمال العبيدلي، وعايض الأحبابي والمنشد السعودي محمد آل مسعود.

حضر الأمسية، الشيخ محمد بن جمال القاسمي، وحميد بن سمحه الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وجمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وسالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومجلس إدارة نادي الحمرية.