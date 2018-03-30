"أولياء أمور دبا الحصن" يشارك في ورش تعليمية بمهرجان "المالح"

الشارقة 24:

شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن بورش تعليمية لطلاب المدارس ضمن فعاليات مهرجان المالح والصيد البحري الذي تنظمه بلدية دبا الحصن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وشملت المشاركة في تنظم ورشة تناولت صناعة السحناه والخل والسمن وكيفية تصنيع المالح واليوبل "الكسيف" وغيرها من الأمور التي تدخل في صناعة المالح.

وبهذه المناسبة قال علي محفوظ خميس رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، بأن هذه الورش تأتي لتعليم الطلاب والطالبات مهنة الآباء والأجداد والحفاظ عليها من الاندثار.

من جانبه أضاف حسن محمد صقروه عضو المجلس والمشرف على ركن المجلس، بأن هذه الورشة تحظى بإقبال من الطلاب والطالبات كما أنها تلاقي القبول من أولياء الأمور والزوار بتعليم الجيل الجديد هذه المهن والصناعات القديمة.

بدوره تقدم محمد راشد رشود رئيس المجلس، بالشكر لبلدية دبا الحصن على حرصها على إحياء العادات والتقاليد في مدينة دبا الحصن من خلال تنظيمها السنوي لمهرجان المالح، مؤكداً أن المجلس حريص على المشاركة بهدف تعليم الطلبة مختلف العادات والصناعات المرتبطة بهذه الحرفة المتوارثة.