مجلس ضاحية مغيدر يكرم الفائزين في بطولة كرة القدم الإلكترونية

الشارقة 24:

بعد مشاركة حافلة من قبل الشباب في بطولة مغيدر لكرة القدم الإلكترونية التي نظمها مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، أسدل مجلس الضاحية الستار عن بطولته التي تواصلت على مدى يومين بمشاركة 71 شاباً من مختلف الأعمار السنية.

وقام رئيس المجلس عبد الرحمن بن كامل الشامسي يرافقه عمر إسماعيل الزرعوني نائب رئيس مجلس الضاحية، وأحمد عبد الله عسكر النقبي وسلطان إبراهيم عسكر وعبد الرحمن عبيد ساحوه وحسن أحمد الخيال أعضاء مجلس الضاحية، بتكريم الفائزين في البطولة.

وأسفرت النتائج عن فوز سالم إبراهيم الحمادي بالمركز الأول ونال جائزة مالية قدرها أربعة ألاف درهم فيما حل ثانياً محمد علي محمد عباس ونال جائزة مالية قدرها ثلاثة ألاف درهم وفي المركز الثالث حل عمر حسين صالح ليفوز بالجائزة المالية وقدرها ألفا درهم كما جرى تنظيم سحوبات للحضور بجوائز قيمة.

وأكد المشرف العام على البطولة وعضو مجلس الضاحية عبد الرحمن عبيد ساحوه، أهمية البطولة كونها تستثمر طاقات الشباب وتشجعهم للحضور إلى مقر الضاحية والتنافس في إحدى الرياضات التي يحبونها وأشار إلى أن مجلس الضاحية من خلال البطولة وغيرها من الفعاليات يسعى إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من إنشاء المجلس والقيام بدور مجتمعي متكامل.

فيما أشاد المقدم حمد بن قصمول من الشرطة المجتمعية من القيادة العامة لشرطة الشارقة بجهود ضاحية مغيدر وغيرها من الضواحي، مؤكداً إلى أهمية توعية الشباب وربطهم بالمجتمع من خلال المهرجانات والفعاليات المختلفة.