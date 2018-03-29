قناة القصباء... تتراقص على أنغام مهرجان "كالينكا"

الشارقة 24:

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار الثقافي والحضاري، وتعريف أفراد المجتمعات إلى الفنون الثقافية المختلفة، تستضيف القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، الجمعة، منافسات المهرجان الدولي (كالينكا)، ضمن فعاليات "ثقافات بلا حدود"، التي تتضمن عروضاً فنية متعددة الثقافات، تجتمع فيها فنون الموسيقى والرقص التراثية والمعاصرة من روسيا، وكازاخستان.

ويأتي تنظيم فعالية "ثقافات بلا حدود" في إطار جهود القصباء الرامية لاستضافة ثقافات العالم، وفنونها المختلفة في قلب مدينة الشارقة، إذ تهدف الوجهة الأبرز في الإمارة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الفنون التراثية والمعاصرة من مختلف بقاع العالم للمقيمين والزوار على مدار العام.

وعلى مدار 3 ساعات متواصلة، سيكون زوار القصباء على موعد مع حفل موسيقي ضمن منافسات (كالينكا)، ابتداءً من الساعة 07:00 مساءً، يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الفنية كالرقص الكلاسيكي "الباليه"، والرقص المعاصر، ومقطوعات تحاكي أغاني فرقة "البيتلز" البريطانية، تقدمها نخبة من الفرق الروسية والكازاخية في القصباء.

وفي هذا الشأن، قالت خلود سالم الجنيبي، مدير القصباء: "تقدم هذه الفعالية للمقيمين والزوار فرصة ثمينة للاطلاع على ثقافات العالم، وبالأخص لدولتي روسيا وكازاخستان، إذ يسهم المزيج المتنوع من الأنشطة والعروض بتحقيق أحد أهداف القصباء والمتمثل في تعزيز الحوار الثقافي والحضاري، وجمع المجتمعات المختلفة من أنحاء العالم في مكان واحد، مما يجعلها منصة ثقافية مثالية، لمختلف شرائح المجتمع كباراً وصغاراً".

وأضافت: "تتميز القصباء بمرافقها ومكانتها البارزة على مستوى الدولة، وتتفرد بأجواء فنية وترفيهية تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع من فعاليات وأنشطة".

وتشهد الأمسية 16 عرضاً، وحفلاً موسيقياً مع توزيع للجوائز.

يذكر أن القصباء تمتلك مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية، كالمطاعم والمقاهي، ومسرح القصباء الذي يتسع لـ 250 شخصاً، وملتقى القصباء، وبيت المرح، ومنطقة الألعاب الخاصة بالأطفال، ونافورة القصباء الموسيقية، ومركز مرايا للفنون، وغيرها.