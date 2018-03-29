الحكومة الإلكترونية تستقطب 2500 طفل بمهرجان "الثقافة والناس"

الشارقة 24:

استقطب جناح الحكومة الإلكترونية بالشارقة أكثر من 2500 طفل خلال مشاركته في فعاليات "مهرجان الشارقة للثقافة والناس"، التي نظمته إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حديقة الياش بالشارقة.

وأشارت نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، إلى أن مشاركة الدائرة في هذا المهرجان تهدف إلى تثقيف المجتمع من خلال البرامج الذكية التوعوية لغرس القيم لدى الأطفال والمجتمع، تطبيقاً لتوجهات الدائرة في نهجها نحو المسؤولية المجتمعية.

وأضافت النومان أن جناح الدائرة تضمن عدداً من الأنشطة والبرامج تمثلت بمشاركة الاطفال في اللعبة الإلكترونية "أرض الشارقة" Sharjah Land، التي تهدف إلى الترويج للقيم الثقافية والعلمية لإمارة الشارقة، وإبراز معالمها السياحية، عبر التواصل مع أطفال الإمارة والدولة عموماً، بتطبيق مبتكر يجمع الترفيه والفائدة ويعزز من مسيرة التحول الرقمي في الشارقة.

ونوهت النومان إلى إمكانية تحميل لعبة Sharjah Land على الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية من خلال متجر تطبيقات "آب ستور" للأجهزة العاملة بنظام iOS، الخاص بأجهزة شركة "أبل"، وأيضاً عبر متجر "غوغل بلاي"، الخاص بالأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" من "غوغل".

وقالت مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، "إضافة إلى لعبة أرض الشارقة وتوزيع الهدايا على الأطفال تم تنظيم ورش فنية، ومسابقات ثقافية للأطفال وأخرى للكبار، بالإضافة إلى برامج ترفيهية وتثقيفية، حيث استقطب الجناح أكثر من 2500 طفل؛ لا سيما وأن الوقت يصادف العطلة المدرسية".