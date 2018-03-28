انطلاق معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب

الشارقة 24 – رويترز:



بدأ معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب، يوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية وفكرية، من 26 دولة عربية وأجنبية.



وتقام هذه الدورة من المعرض، في خيمة خاصة، نصبت إلى جوار قلعة عراد، بمدينة المحرق بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية 2018.



وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في الافتتاح: "معرض الكتاب لهذا العام للمرة الأولى في المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية، ولذلك كان اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف المعرض، حتى يقترن احتفالنا بعاصمة الثقافة الإسلامية، بحضور السعودية".



وقال عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي لتلفزيون البحرين "المملكة استعدت استعداداً كبيراً، ولديها فعاليات عديدة ستقام على مدى الأيام المقبلة، ستكون مميزة وتليق باسم ومكانة السعودية".



وتقول إدارة المعرض، إن الدورة السابقة في 2016، استقبلت 100 ألف زائر على الأقل، على مدى 11 يوماً.



وتستمر الدورة الثامنة عشرة للمعرض- الذي يقام كل سنتين مرة- حتى السابع من إبريل المقبل.



ويعلن المعرض في ختام فعالياته، عن الفائزين بجائزة البحرين للكتاب، وجائزة محمد البنكي لشخصية العام الثقافية، وجائزة لؤلؤة البحرين بمجال خدمة المجتمع وتنميته.