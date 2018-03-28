انطلاق فعاليات منتدى الفجيرة الثقافي

الشارقة 24 – وام:

برعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى الفجيرة الثقافي بدورته الأولى، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تحت شعار "مستمدات المثقف في صناعة الثقافة" على مدار يومين بمجمع زايد الرياضي.

وافتتح فعاليات المنتدى سعادة حمدان كرم الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بحضور الروائي واسيني الأعرج كضيف شرف، وعدد من الأدباء والكتاب والشعراء من كافة أنحاء الوطن العربي.

وخلال كلمته، أكد حمدان الكعبي أن من أهم الفعاليات التي سيشهدها منتدى الفجيرة الثقافي هي إطلاق جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع وهي مختصة بفروع الأدب المتعددة.

وأضاف أن المنتدى يحتفي بعيون الثقافة العربية ورموزها، ويشرع أبوابه ليكون عنواناً يقصده المثقف العربي في 28 مارس من كل عام.

وتضمن المنتدى في يومه الأول جلستين الأولى بعنوان "مستمدات المثقف في صناعة الثقافة "، والجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "قصيدة النثر شعر ما بعد الحداثة ".