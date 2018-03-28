نادي اتحاد كلباء يطلق برنامج "بأخلاقي أحيا"

الشارقة 24:

نظمت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء الرياضي، وبالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية متمثلة بحملة سلامة الطفل، برنامج "بأخلاقي أحيا" من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية المتنوعة الخاصة بالتربية الأخلاقية وحماية الطفل والتي استمرت ثلاثة أيام بمقر النادي، حيث استهدفت منتسبي النادي من كافة قطاعات المراحل السنية.

وركزت الفعالية على توعية الطلبة وكيفية تجنب أنواع الإيذاء والخطوات العملية في حالة تعرضهم للإيذاء الجسدي أو العاطفي وكذلك الإيذاء الجنسي إلى جانب الإهمال والاستغلال.

وبدورها قدمت المحاضرة إيمان راشد سيف النقبي من دائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء، شرحاً وافياً للأطفال عن مضمون هذه الإيذاءات وذلك من خلال عرض تقديمي وعرض أفلام وثائقية توعوية وقد تفاعل الطلبة مع المحاضرات المتنوعة.

وقد صاحب الفعالية أيضاً إقامة ورش في مجال حماية الطفل وكيفية الدفاع عن النفس في حالة التعرض لأي نوع من أنواع الإيذاء بشكل مباشر أو غير مباشر وكيفية التواصل مع الأجهزة المعنية بالحماية في الدولة، وفي نهاية البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، كرم مجلس إدارة النادي المحاضرين على ما قدموه من معلومات قيمة في هذا المجال.

من جانبه قال الدكتور عبد الله سيف الذباحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية باتحاد كلباء، إن هذه المحاضرات تأتي ضمن البرامج التي يقدمها النادي بهدف تفعيل الجوانب الثقافية والمجتمعية والحرص على تنمية مهارات منتسبي النادي في كافة الجوانب المعرفية.