منشد الشارقة الصغير يتوّج الفائز بلقب نسخته الرابعة الجمعة

الشارقة 24:

يحتضن مسرح قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، الجمعة، الحلقة النهائية من برنامج "منشد الشارقة الصغير" في نسخته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتشهد الحلقة التي ستبث في تمام الساعة 8:30 مساءً وعلى الهواء مباشرةً عبر شاشة تلفزيون الشارقة، تنافس 8 مشاركين يطمحون للظفر بلقب منشد الشارقة الصغير 2018، وسيكون حضور الحلقة من على المسرح مفتوحاً لجميع فئات المجتمع، كما ستكون هناك جوائز قيمة للحضور.

ونجح المشاركون الثمانية في الوصول إلى الحلقة النهائية من نسخة هذا العام من البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه عربياً بعد تقديمهم لمستويات رفيعة، واجتيازهم للتصفيات الأولية التي شارك فيها 735 طالباً وطالبة من مختلف مناطق إمارة الشارقة، ومنافسات الدور الأول التي شهدت تنافس 56 مشاركاً، ومنافسات الدور قبل النهائي التي شارك فيها 16 متنافساً.

ويتنافس في الحلقة النهائية كلاً من ريم عبد الله علي، من مدرسة الثميد بالمنطقة الوسطى، وسالم راشد الكندي، من مدرسة عمير بن أبي وقاص بكلباء، ومنى سلمان أحمد الحوسني، من مدرسة الحيرة بالشارقة، وعائشة محمد حفيت، من مدرسة فاطمة بنت عبد الملك بكلباء، وعبد الرحمن نبيل رجاء، من مدرسة النور الدولية بالشارقة، ومريم محمد ماجد، من مدرسة النوف بالشارقة، وعبد الرحمن عبد السلام الدوسري، من مدرسة العروبة الثانوية بالشارقة، ورويدا السقا، من مدرسة الإتقان الأميركية الخاصة بالشارقة.

وتستضيف الحلقة النهائية من البرنامج فريق "نون" الفني، التابع لقناة "نون" الترفيهية الموجهة إلى الأطفال والأسرة، وكانت الانطلاقة الأولى لهذه القناة التي تقدم مزيجاً متنوعاً من البرامج التعليمية والترفيهية الهادفة في العام 2013، حيث تميزت بعرض الرسوم المتحركة القديمة والجديدة بجودة عالية، منها ما يُعـرض للمرة الأولى وبشكل حصري، كما تعرض القناة على مدار اليوم عدداً من الفيديوهات الموجهة للأطفال من إنتاجها الخاص.