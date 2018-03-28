"الطب الوقائي" بالذيد ينظم معرض "الكتاب المستعمل"

الشارقة 24:



افتتح الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد "معرض الكتاب المستعمل" و"معرض الأكلات متعددة الثقافات"، والذي ينظمه مركز الطب الوقائي بالذيد في مقره.

ويأتي المعرض في إطار المسؤولية المجتمعية لمركز الطب الوقائي، وحرصه على تفعيل أنشطته وبرامجه التي تتلاقى وأهدافه في تعزيز التواصل مع المجتمع.



حضر الافتتاح كل من راشد الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، و أحمد الخديم مدير مستشفى الذيد، و صالح الطنيجي مدير مركز الذيد الثقافي، وخليفة البديوي مدير فرع مكتب هيئة الكهرباء بالشارقة فرع الذيد، وجمع غفير من الموظفين والمراجعين فيما رافقهم خليفه الطنيجي مدير مركز الطب الوقائي بالذيد.



وأشاد خليفة الطنيجي مدير مركز الطب الوقائي بالذيد بحرص المركز على تنظيم معرض الكتاب المستعمل، والذي يعد أحد إسهامات الموظفين للتبرع بكتبهم المنزلية تزامناً مع مهرجان الشارقة للثقافة والناس 3.



وأثنى خليفة الطنيجي على دور القيادة الحكمية في التشجيع على القراءة، وكذلك الثناء على جهود الموظفين وإسهاماتهم في نجاح الفعالية.