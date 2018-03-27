متحف الشارقة للحضارة الإسلامية يستضيف معرضاً للخط العربي

الشارقة 24 – وام:

تنطلق في الشارقة، الأربعاء، فعاليات معرض الخط العربي الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع متحف الآثار الإسلامية بماليزيا.

ويتضمن "معرض ما وراء الحرف: الخط العربي الحديث" مجموعة من مقتنيات متحف الآثار الإسلامية في ماليزيا حيث يعرض تشكيلة من 27 عملاً فنياً مختاراً من المجموعة الخاصة بالمتحف.

ويسلط المعرض الذي تمتد فعالياته حتى 23 يونيو في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الضوء على الخط العربي بأسلوب لا يقتصر على إبراز هذه الأعمال باعتبارها تنتمي إلى نمط فني خاص وإنما يعمل على تأكيد قدرة هذا الفن لإيصال الرسائل العميقة من خلال الاعتماد على الأنماط المتشابكة والمذهلة.

وعبرت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف عن سعادتها بالتعاون مع متحف الآثار الإسلامية في كوالالمبور، منوهة بأن المعرض سيتضمن العديد من الأعمال الفنية التي أبدعها عدد من أبرز فناني الخط العربي من مجموعة مقتنيات متحف الآثار الإسلامية في ماليزيا.

وقالت إن الهيئة ترسخ التزامها بدعم الفنانين من مختلف أرجاء العالم الإسلامي وذلك عبر توفير منصة لعرض أعمالهم ومنح التقدير الذي يستحقه هذا التخصص الفني المذهل والمستوحى من الثقافة الإسلامية.