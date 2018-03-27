نهيان بن مبارك يشهد تدشين جدارية "صانعة الرجال"

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، تدشين جدارية قصيدة "صانعة الرجال" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والمهداة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" على جدار مبنى بلدية أبوظبي، خلال حفل تم تنظيمه، الثلاثاء، في مسرح البلدية.

تعد هذه الجدارية العمل الأول للوحات العملاقة لمؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية ضمن الحركة الفنية التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً من خلال تعاونها مع الفنان الفرنسي البارز إل سيد لرسم قصيدة مهداة إلى أم الإمارات.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحوي عملاً تقديرياً لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مقدماً من مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية مخطوطاً على جدار مبنى بلدية أبوظبي العريقة من قبل فنان يستحدث تاريخ التخطيط العربي مع فن الجرافيتي المعاصر: إل سيد ومعه ما يزيد عن 100 طالب وطالبة مفعمين بالحماسة يشكلون من تناغم هذه الطاقات الإبداعية رسالة من الوئام والانسجام والتبادل تضم الجميع معاً.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال الحفل كلمة أكد فيها أهمية هذه الفعالية لمؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، وهنأ معاليه الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان على مبادراتها المهمة التي تدعم دور الثقافة والفنون في تحقيق جودة الحياة في المجتمع وبما يعزز لدينا جميعاً الفخر والاعتزاز بمسيرة الإمارات، ويؤكد في الوقت نفسه روح الانتماء والولاء للوطن ورموزه وإنجازاته بالإضافة إلى ما يمثله عمل وإنجاز هذه المؤسسة الوطنية من سعي دائم للمشاركة الفاعلة في حركة الإبداع الفني العالمي بعزم صادق وأداء متميز.