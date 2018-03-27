الرئيس الكوري الجنوبي يشهد احتفالية لـ "التبادل الثقافي" بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بمتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية في المجالات كافة، معرباً عن أمله في تطوير وتوطيد العلاقات بين الجانبين لصالح الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال حضوره وقرينته والوفد المرافق له احتفالية التبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا الجنوبية التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالمسرح الوطني بأبوظبي، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية لدى الإمارات ولفيف من القيادات الثقافية والفكرية والسياسية بالبلدين.

تضمنت الاحتفالية عزفاً لأوركسترا الإمارات السيمفوني، إضافة إلى عزف للأوركسترا المشترك بمصاحبة المطربة الكورية الجنوبية لين.