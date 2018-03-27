نهيان بن مبارك يكرم الراحل عبد الحسين عبد الرضا

الشارقة 24 – وام:

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الرئيس الفخري لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا بجائزة مهرجان أبوظبي 2018، في حفل أقيم بقصر معاليه، تقديراً لمنجزه الفني وبصمته الواضحة التي تركها في الفن المسرحي والتلفزيوني الخليجي.

تسلم الجائزة الدكتور بشار عبد الحسين عبد الرضا نجل الفنان الراحل بحضور عدد من الفنانين والفرق العالمية المشاركة في المهرجان.

وبعد تسلمه الجائزة، أكد الدكتور بشار عبد الحسين عبد الرضا أن تكريم الراحل عبد الحسين عبد الرضا في يوم المسرح العالمي بمهرجان أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح هو تكريم لدولة الكويت والخليج بأسره، معبراً عن عظيم سعادته بهذا الوفاء الكبير لوالده الراحل الفنان عبد الحسين عبد الرضا، منوهاً أن هذه المبادرات تسعد أسرة الفنان وكذلك جمهوره الذي لا يزال يحس بفقدان هذا النجم.

وقال الدكتور حبيب غلوم العطار مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة خلال الحفل إن تكريم الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا في مهرجان أبوظبي هو شرف لنا فهو تكريم لكل الفنانين الخليجيين وتحديداً الفنانين الإماراتيين إذ جميعنا تتلمذ على يد الفنان الراحل ونهلنا منه الكثير، مضيفاً أن تكريم الفنان الراحل على أرض الإمارات الحبيبة بلاد الخير في عام زايد هو شكر مضاعف، متوجهاً بالشكر لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على جهودها وسعيها الدائم لتقدير وتكريم الفن والفنانين.