احتفاء بـ "ساعة القراءة"

مكتب مجلس الوزراء ينظم قراءات للروائية شيخة الناخي

  • الثلاثاء 27, مارس 2018 في 7:06 م
  • جانب من المشاركين بجلسة قراءات للروائية شيخة الناخي
    جانب من المشاركين بجلسة قراءات للروائية شيخة الناخي
احتفى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بمبادرة "ساعة القراءة"، من خلال تنظيم جلسة قراءات استضاف فيها الكاتبة الإماراتية شيخة مبارك الناخي.
الشارقة 24:

نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ضمن مبادرة "ساعة القراءة"، جلسة استضاف فيها الكاتبة الإماراتية شيخة مبارك الناخي، بمشاركة موظفي الوزارة.

وتأتي مبادرة ساعة القراءة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة القراءة، بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ "شهر القراءة"، في مارس من كل عام، بهدف ترسيخ أهمية القراءة في المجتمع وتعزيز روح المشاركة في النشاط القرائي في الدولة.