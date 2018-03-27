تدشين معرض "زايد تاريخ من العطاء" بنادي الحمرية

الشارقة 24:



دشن الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بالحمرية، يرافقه خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، معرض نادي الحمرية الثقافي الرياضي، والذي يأتي في إطار فعاليات النادي لعام زايد وحمل اسم "زايد تاريخ من العطاء".



حضر الافتتاح الشيخ محمد بن جمال القاسمي، وحميد بن سمحه الشامسي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وجمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وسالم غانم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومجلس إدارة نادي الحمرية، ولفيف كبير من المدعوين، وأعيان منطقة الحمرية، مع اللاعبين والضيوف .