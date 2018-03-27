برنامج زايد للإسكان يُطلق مبادرات ثقافية نوعية

جانب من المشاركين خلال مبادرات برنامج زايد للإسكان بشهر القراءة

الشارقة 24:



في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، التي أكدت أن القراءة هي المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين، وفي إطار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية للقراءة، واعتماد شهر مارس شهراً رسمياً للقراءة من كل عام، نظم فريق إدارة المعرفة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان مجموعة واسعة من المبادرات، والأنشطة في مقر البرنامج بدبي، ومراكز سعادة المتعاملين التابعة له في رأس الخيمة والفجيرة.



ونظّم البرنامج مبادرة "جلسة أُدباء"، بهدف تسليط الضوء على أهمية القراءة لدى الأدباء والمثقفين، وأثرها في مسيرتهم الأدبية وحياتهم اليومية، واستضاف البرنامج في أولى جلساته الكاتب الإماراتي الدكتور حمد الحمادي في حوار ثقافي للحديث عن أعمال الكاتب الروائية، كما استضاف البرنامج في ثاني جلساته نورة المرزوقي في محاضرة عن أهم أساليب سرد القصص للأطفال بطريقة مشوقة.