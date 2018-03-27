"الشارقة للأطفال العرب" يشهد 14 ورشة عمل في يومه الثالث

الشارقة 24:

شهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة 13 لملتقى الشارقة للأطفال العرب؛ الذي يحمل شعار "اسمعونا نحن المستقبل" الذي تنظمه أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين؛ 14 ورشة عمل تحت عنوان "نصنع المستقبل" وتركزت على تنمية روح العمل الجماعي وصقل هوايات ومهارات الأطفال وإكسابهم المعارف الضرورية وسلوكيات الاستدامة من أجل صنع مستقبل أفضل لهم.

والتقى ما يقارب 128 طفلاً من 10 دول عربية في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر بإمارة الشارقة من بينهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومراكز الأطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات، للمشاركة في ورش للأعمال اليدوية والعلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والتطوع.

وقالت سعادة عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى: "الملتقى يعمل على بناء أجيال واعية بقدراتها ومواهبها، ولهذا انطلقت فعاليات اليوم تحت شعار نصنع المستقبل تعبيراً عن أهمية استكشاف مواهب الأطفال من أجل مستقبل أفضل. وتستهدف ورش العمل الـ 14 استكشاف نوع المواهب التي يتمتع بها كل طفل، من أجل اتخاذ القرار الصحيح بشأن مجالات العمل الملائمة لكل طفل في المستقبل."

وأضافت: "نحتاج إلى إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لوظائف المستقبل، ولا بد من البدء في مساعدة الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنميتها من أجل أن نسهل عليهم اتخاذ المسار المهني الذي يتلاءم مع مهاراتهم، وهذا الهدف يشكل أحد المحاور الرئيسية في الخطط التنموية التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من أجل ضمان توفر المهارات والكفاءات المطلوبة للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة."

8 ورش صباحية و 6 مسائية

وانطلقت 8 ورش في الفترة الصباحية، شارك فيها نادي سيدات الشارقة بورشة عمل لنشاطات الفنون والحرف، حيث استغل الأطفال مواهبهم في صنع أعمال فنية ويدوية تدعم الاستدامة.

وشاركت مؤسسة القلب الكبير بعرض تقديمي عن المؤسسة ودورها في دعم الأطفال وضمان حياة أفضل لهم، ثم أقامت لهم ورشة عمل لتقديم أفكارهم عن كيفية إشراك الأطفال في الأعمال التطوعية بصورة أكبر، وشارك في ورشة العمل أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وعبروا عن أفكارهم عن طريق الرسم.

أما ناشئة الشارقة فقد أقامت ورشة عمل لتعليم الأطفال عن كيفية إعادة تدوير الورق واستخدامه مرة أخرى حفاظاً على البيئة، كما تلقوا تعليماً عن الأدوات التكنولوجية التي تحافظ على البيئة وتدعم من أهداف الاستدامة.

وحرصت مؤسسة وطني الإمارات وتزامناً مع عام زايد بتنفيذ ورشة عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تناولت فيها حياته واهتماماته؛ وإحدى القيم المعتمدة، في عام زايد وهي الاستدامة؛ بالإضافة إلى تعريف الأطفال بدولة الإمارات وثقافتها وهويتها من خلال عدد من النشاطات مثل التصوير حيث تدرب الأطفال على تصوير علم الإمارات وتعلموا دلالات ألوانه وتلقوا معلومات عن خريطة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وأما الشارقة لتطوير القدرات "تطوير" أقامت ورشة عمل لتعليم الأطفال عن أساسيات الهندسة المعمارية، والفضاء والفلك، والكيمياء والفيزياء بشكل عملي.

وروجت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال تدريب الأطفال على عدد من الرياضات، كرياضة الشيش والرماية والجري. وقدم مجلس إرثي للحرف المعاصرة ورشة عمل لتعليم الأطفال كيفية صنع أعمال يدوية من خلال إعادة تدوير المواد المستخدمة في إنتاج أعمال تراثية.

وأقام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة عن تكنولوجيا الزراعة لتثقيف الأطفال بشأن الزراعة المائية كبديل لزراعة التربة من أجل مستقبل مستدام.

وفي الفترة المسائية، انطلقت 6 ورش عمل؛ وتعلم الأطفال في ورشة أقامتها مؤسسة Soul Art كيفية الحفاظ على سلامتهم النفسية والعقلية من خلال ممارسة الرسم على جداريات في أجواء موسيقية. وأقام معهد أفق الإبداع ورشة عمل لتنمية الذات وكيفية صنع السعادة والتواصل الفعال والثقة بالنفس من خلال اللعب الجماعي.

ونفذت إدارة متاحف الشارقة ورشة عمل بعنوان لوحة الاستدامة لتوضيح أهمية الحياة البحرية وتأثير النفايات عليها واستغلال الموارد الصناعية للمحافظة على استدامةِ حياة الكائنات الحية لأطولِ وقتٍ ممكن، وقام الأطفال في الورشة بتشكيل لوحة عن الكائنات البحرية بمواد قابلة للتدوير. وأقامت مؤسسة Drone Pilot Transporters ورشة عمل للأطفال عن كيفية استخدام الطائرات بدون طيار والآلية التي تعمل عليها ودورها في الحفاظ على البيئة.

فيما شاركت مؤسسة Healthy Snacks بورشة عمل عن الطبخ ليقوم الأطفال بتزيين الفواكه وليتعلموا كيفية صنع الطعام الصحي. ولتنمية الوعي الحسي لدى الأطفال أقامت أنفاسك دخون ورشة عمل تمكنهم من التمييز بين العطور المختلفة وصناعتها، بالإضافة إلى تزيين الحلوى في الورشة التي قدمتها أراقي.

واستمر تحدي الملتقى بين الأطفال العرب على منصة سيبو، وهو يعمل على احتفاظ الأطفال بالمعلومات والمعارف التي تلقوها من خلال لعبة إلكترونية تم تخصيصها للملتقى تعمل على اختبار معلوماتهم، بحيث توجه لهم أسئلة يومياً عن البرنامج وأنشطته، ويتم الإعلان عن الأطفال الفائزين في كل تحد في نهاية كل يوم.

ويبرز التحدي قيم الاستدامة عن طريق مهام ومسابقات في أجواء من التعاون وروح الفريق والتنافس، مرتبطة بمواقع الملتقى المختلفة، وتدمج الأطفال في عمل جماعي قوامه الحماس والتعاون من أجل غرس الاعتزاز في نفوس الأطفال العرب، بانتمائهم إلى أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة ومتميزة، وإبراز مواهب الأطفال العرب، وتبادل الخبرات فيما بينهم، ومن خلال مهام مرتبطة بالتعارف وتبادل وجهات النظر في تسجيلات صوتية ومرئية سيعمل التحدي على تعزيز حق الطفل العربي في التعبير عن نفسه وطموحاته.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة مهرة الشحي حلت ضيفة على فعاليات اليوم الثالث لملتقى الشارقة للأطفال العرب وشاركت أطفال الوفود في ورش نصنع المستقبل.

ويقام ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته الـ 13 تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. وتستمر فعالياته حتى 28 مارس الجاري وبالتعاون مع مؤسسات مجتمعية وجهات حكومية.