عبد العزيز المسلم يُكرّم المشاركين في أسبوع التراث النمساوي

الشارقة 24:

كرّم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد النمساوي المشارك في فعاليات أسبوع تراث جمهورية النمسا، التي لاقت تفاعلاً حيوياً، حيث توافد الجمهور بشغف ومحبة على فعاليات الأسبوع التي استمرت 5 أيام، وتعرفوا خلالها على مختلف مكونات التراث النمساوي من فنون شعبية وتراثية وموسيقى وطرب أصيل وتاريخ، ومأكولات شعبية، ومعرض الصور الذي قدم صورة عن الطبيعة الجمالية والإبداعية في النمسا، وأزياء تعكس جمالاً فائقاً وألواناً زاهية ودقة في الصنع.

وجاء أسبوع التراث النمساوي الذي انطلقت فعالياته في 22 مارس الجاري، واختتمت الإثنين، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد تحت شعار تراث العالم في الشارقة، حيث يستضيف من خلاله إحدى الدول العربية أو الأجنبية، لعرض وتقديم بعض ملامح وعناصر تراثها.

وشهد اليوم الأول عرض فيديو للوفد النمساوي وعرض الطعام الشهير (طبق سترودل)، ورحلة موسيقية عبر النمسا مع الراقصين، ورقصات فولكلورية نمساوية، وجولة لرئيس المعهد والوفد النمساوي في المعرض الفني المصاحب، بالإضافة إلى مراسم الزفاف النمساوي، وعروض الموسيقى التراثية الشعبية، وعرض أوبرا فيينا وأوركسترا فيينا، وغيرها من الفعاليات التي تعكس عراقة التراث النمساوي، وتقاطعه مع التراث العربي والعالمي في عناصر ومكونات عدة.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث:" سعدنا بفعاليات أسبوع التراث النمساوي منذ اليوم الأول، وكان تفاعل الجمهور لافتاً وحيوياً مع كل الفعاليات والأنشطة، حيث أن للنمسا مكانة سياحية مرموقة لدى السياح، حيث تتميز بتوافر منتجعات التزلج الفريدة المنتشرة في أنحائها والتي تجذب مئات آلاف السياح سنوياً خلال فصل الشتاء".

وأضاف الدكتور المسلم: "كما أن النمسا تحتضن العديد من الفعاليات الخاصة بفصل الصيف، وتعتبر إحدى أفضل الوجهات السياحية صيفاً في العالم، وذلك بفضل الطبيعة الخلّابة ذات الألوان المبهرة والطقس الممتاز والصافي، وقد أصبحت واحدة من الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية لقضاء العطلات، ومدن النمسا التاريخية مثل فيينا وسالزبورغ وإنسبروك تحظى بشعبية كبيرة من أجل التسوق وزيارة المعالم السياحية الموجودة في مراكز المدن".

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته.