خالد مسلط: 200 فعالية و227 مشاركاً عالمياً بملتقى الخط 2 أبريل

الشارقة 24 - محمود سليم:



أعلن خالد مسلط، رئيس اللجنة الإعلامية في ملتقى الشارقة للخط، أن الدورة الثامنة من الملتقى، تنطلق تحت شعار "جوهر"، مشيراً إلى أنه يعتبر تكريماً لفناني ومحبي الخط في الوطن العربي، ودول العالم.



وأشار مسلط، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الملتقى، بمبنى دائرة الثقافة، إلى أن الملتقى يستضيف 227 مشاركاً، من مختلف دول العالم، كالمملكة العربية السعودية، ولبنان، وجمهورية مصر العربية، والمغرب، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، ودول أجنبية أخرى.



وأوضح أن الملتقى يقام برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويضم 509 أعمال فنية.