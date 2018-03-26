"ثقافة بلا حدود" تنظم جلسة حوارية في "الرياض للكتاب" 2018

الشارقة 24:

في إطار سعيها نحو تعزيز حضور إمارة الشارقة في شتى المحافل الثقافية التي تقام على المستويين العربي والعالمي، نظّمت مبادرة "ثقافة بلا حدود" التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، جلسة ثقافية حوارية خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، بمشاركة كبيرة من نخب ثقافية ودور نشر عربية وعالمية.

وتضمنت الجلسة الحوارية التي أقيمت في المعرض، والتي حملت عنوان "مبادرات ثقافية من الشارقة"، استعراضاً لأهم المنجزات والمشاريع الثقافية التي حققتها إمارة الشارقة، أمام جمهور الأدب والثقافة، كما عرّفت بالمبادرات، والبرامج الثقافية التي تنظمها "ثقافة بلا حدود" على مدار العام.

وشارك في الجلسة، التي تطرقت إلى إبراز الثقل الثقافي الكبير لإمارة الشارقة، كلّ من نورا بن هدية، مدير "ثقافة بلا حدود"، والمؤلف والناشر الذاتي، علاء داوود.

وتحدثت بن هدية حول واقع التطور الذي تعيشه "ثقافة بلا حدود" مستعرضة حزمة المبادرات والفعاليات التي تقودها خلال العام، فيما تناول المؤلف علاء داوود، الحديث عن تجربته الأدبية الخاصة في كتابه "القيم الأخلاقية في القصص القصيرة"، الذي أسهمت مبادرة "ألف عنوان وعنوان" في دعمه، تحقيقاً لأهدافها في تعزيز الإنتاج المعرفي والفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتمكن لاحقاً من ترجمته إلى لغات أخرى منها الإنجليزية.

وقالت نورا بن هدية، مدير "ثقافة بلا حدود": "تنسجم مشاركتنا في معرض الرياض الدولي للكتاب أحد أبرز التظاهرات الأدبية والثقافية في منطقة الخليج والوطن العربي مع رسالتنا وأهدافنا التي نسعى من خلالها إلى إبراز مكانة إمارة الشارقة ثقافياً ومعرفياً، ونقل مشروعها الإنساني والثقافي الكبير إلى شريحة واسعة من النخب الثقافية والمؤلفين والناشرين الخليجيين والعرب على حدّ سواء بما يخدم تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على حزمة من الأساليب والبرامج الثقافية المبتكرة".

وأضافت بن هدية:" تحقق هذه الجلسة عدّة غايات يمضي ثقافة بلا حدود في تثبيتها، فهي من جهة تعرّف النخب الثقافية من جمهور الأدب وزوّار المعرض على تجربتها، ومن جهة أخرى تستعرض مجالات التعاون المشترك مع مختلف دور النشر والمؤلفين بما يثري الحراك الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويفتح المجال نحو بلورة آفاق أكثر رحابة تخدم مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب التعريف بمبادرة ألف عنوان وعنوان التي تسعى إلى توسعة نطاق إنتاجية الكتب والمعرفة وإثراء تجارب المؤلفين الإماراتيين ودعم دور النشر المحلية بالكثير من الخبرات والمعارف اللازمة".