"الشارقة القرائي للطفل" ينطلق بفعاليات ثقافية وعروض فنية متنوعة

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018، خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، متضمنة العديد من الفعاليات الثقافية، والعروض الفنية، والنشاطات التعليمية والرياضية والترفيهية، إلى جانب عرض أحدث إصدارات دور النشر المحلية والدولية المخصصة للأطفال واليافعين.

وقال سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "يؤكد المهرجان في دورته العاشرة الرؤية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي حظيت بمتابعة كريمة من قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمتجسدة في اعتبار الطفل محرك الفعل التنموي والنهضوي، وأن الاهتمام بتنمية مهاراته، وتطوير قدراته، وبناء ثقافته، يسهم في تخريج أجيال قادرة على صناعة المستقبل، والتأثير الإيجابي في نهضة مجتمعها ووطنها".

وأضاف العامري: "تظهر أهمية مهرجان الشارقة القرائي، في المشروع الثقافي للإمارة، بالنظر إلى حجم الاقبال المتزايد على فعالياته سنوياً، حيث بات حدثاً مركزياً في أجندة فعاليات الطفل، يجمع بين التعليم، والثقافة، والمعرفة، بأنماط عصرية متجددة، تحاكي طموحات وتطلعات الأجيال الجديدة، وتضع العلوم، والآداب، والفنون في قوالب ممتعة تغني تجارب الصغار وتجمعهم مع أفراد أسرهم على حب القراءة وما يرتبط بها مع معارف وثقافات من مختلف أنحاء العالم".

وأوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن دورة المهرجان الجديدة ستكون استثنائية على مختلف المستويات، حيث ستشهد سلسلة تحديثات، وإضافات جديدة، تثري فعالياتها، كما سيكون الأطفال على موعد من عشاقهم من أبرز كتاب أدب الطفل على المستوى العربي والعالمي، إضافة إلى النجوم، والمشاهير، والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما يشهده المهرجان من ورش وجلسات وأنشطة تسعى إلى تعزيز مواهب وقدرات الأطفال في مختلف المجالات الفنية والعلمية والأدبية.

ويعتبر مهرجان الشارقة القرائي للطفل منصة حافلة بالمتعة والنشاط على مدى 11 يوماً من الاكتشاف والإبداع والمرح، حيث يجمع عدداً من ألمع مؤلفي كتب الأطفال في العالم، بالإضافة إلى كونه ملتقىً للناشرين لعرض إصداراتهم، كما ينظم المهرجان برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية، التي توّظف أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة مع الفنون البصرية، لدعم مهارات الاكتشاف لدى الأطفال واليافعين.

ويهدف المهرجان إلى غرس حب القراءة لدى الأطفال واليافعين، وإتاحة الفرصة للفنانين والرسامين كي يعرضوا أعمالهم، ويمثّل المهرجان نقطة التقاء بين القراء والكُتّاب والناشرين كي يتواصلوا ويتفاعلوا مع بعضهم بعضاً، ويتضمن مجموعة من حفلات توزيع الجوائز بما فيها حفل توزيع جوائز الشارقة لكتاب الطفل، وحفل توزيع جائزة الشارقة لكتب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توزيع جوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يقام بالتوازي مع المهرجان كل عام.