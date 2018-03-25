انطلاق فعاليات مهرجان شيص الترفيهي في نسخته الثانية

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



افتتح سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان شيص الترفيهي، والذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي للعام الثاني على التوالي.



حضر حفل افتتاح المهرجان، عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وخميس النقبي والي منطقة شيص، ونائبه محمد خميس النقبي، وعبد الله خلفان والي منطقة النحوة، وسعيد العاجل رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، ممثل مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بخورفكان وجمع من أهالي منطقة شيص.



تضمن حفل افتتاح المهرجان العديد من الفقرات الاستعراضية والتراثية، وفقرات حية لعدد من رياضات الدفاع عن النفس بمشاركة حاشدة لمنتسبي الأندية الرياضية من مختلف أرجاء الشارقة.



وقال سعيد العاجل رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان؛ إن المهرجان يأتي بتوجيهات من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعة من سعادة عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس.



وأوضح العاجل، أن المهرجان في نسخته الثانية يشهد مشاركة لافتة من الدوائر والمؤسسات الحكومية، ويتضمن العديد من الفعاليات الهادفة لإضفاء البهجة والسرور على نفوس أهالي المنطقة.



وأضاف أن المهرجان يركز في دورته الجديدة على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، منوهاً إلى مشاركة كبيرة للأندية في هذا السياق، حيث يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات لرياضات كرة القدم والدفاع عن النفس والشطرنج والصيد بالصقور.

من جانبه، قال محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، إن حكومة الشارقة وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لا تدخر جهداً في سبيل نشر الفعاليات الهادفة في مختلف أرجاء الإمارة سعياً منها في تحقيق السعادة لعموم المواطنين.



وأشاد النقبي بحرص وجهود الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في تنظيم المهرجان الذي يمثل فرصة مثالية للأسرة والطفل بالمنطقة للاستمتاع بجملة من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية.



ولفت النقبي، إلى أن المهرجان يقدم سلسلة من الأنشطة الهامة لترسيخ التراث عبر جناح للأدوات والمقتنيات القديمة، كما يتيح الفرصة للأطفال للاستمتاع بالعديد من المسابقات والرياضات.