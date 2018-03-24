"الشارقة للفنون" يصدر كتاباً بمرور20 عاماً على تأسيسه

الشارقة 24 – وام:



احتفاءً بمرور 20 عاماً على تأسيسه، أصدر متحف الشارقة للفنون، كتاباً بهذه المناسبة يسلط الضوء على الأعمال والمعارض التي عُرضت في رحاب المتحف، الذي يعتبر أول متحف فني بمنطقة الخليج العربي منذ تأسيسه عام 1997.



كما أعلن متحف الفنون تزامناً مع هذه المناسبة، عن إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي للمتحف على شبكة الإنترنيت، ليكون أول متحف بين المتاحف الـ 16 يملك موقعه الخاص التابع لهيئة الشارقة للمتاحف.



وقالت سعادة منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، إن المتحف ركز أعماله منذ تأسيسه على دعم مسيرة التعليم وتشجيع كل الإبداعات الفنية بتقديم مجموعة مميزة من المعارض والأنشطة الفنية الرائعة.