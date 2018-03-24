دائرة الثقافة تختتم فعاليات "أيام وادي الحلو للشلة الشعبية"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:



بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، وخميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو اختتمت مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "أيام وادي الحلو للشلة الشعبية".



تضمن اليوم الختامي للمهرجان الذي أقيم على مدار يومين بالقرية التراثية بوادي الحلو، أطياف عدة من فنون المسرح والشعر والفلكلور، الإماراتي والعماني والسوري، فضلاً عن الشلات الشعبية التي تعد محور المهرجان الرئيس الذي نظمته دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.



بدأت فعاليات اليوم الختامي بعرض مسرحي للطفل بعنوان "لولو و الكتاب" لمسرح الشارقة الوطني، والتي هدفت إلى حث الأطفال على حب القراءة و التعلم لتنمية القدرات و صقل المواهب و تطوير الذات، من خلال مغامرات "لولو" في بحثها عن العلم و المعرفة في قالب كوميدي رائع لاقى إعجاب الجمهور و بالأخص فئة الأطفال.



ثم قدمت فرقة "بن نعمان الحربية" بقيادة الشاعر منذر بن نعمان فقرات فنية ذات طابع تراثي، ومنها فن الحربية الذي كان يمارسه الآباء و الأجداد و التي كانت تستخدم قديماً كنداء للحرب و لبث روح الحماسة.



و كان التراث حاضراً في فعاليات المهرجان، حيث تألق العازف أحمد بن سعيد السيابي من سلطنة عمان الشقيقة بتقديم لوحات من فن الربابة تغنى فيها بكلمات عبرت عن معاني الاعتزاز و الفخر بالموروث التقليدي الراسخ في أذهان الأجيال، إضافة إلى إلقاء عدداً من القصائد النبطية برفقة آلة الربابة التي أطربت الجمهور بأنغامها.



تضمنت فعاليات اليوم الثاني أيضاً الأمسية الشعرية، والتي قدمها الشاعر الإماراتي سعود المصعبي، بمشاركة الشاعر السعودي عبدالله آل مخلص، و من دولة الكويت الشاعر محسن العجمي، و نجم الشلة الإماراتية حمد بن نعمان الكعبي؛ حيث أمتع الشعراء الحضور بمجموعة من القصائد والشلات الغزلية والوطنية.



وقبل ختام فعاليات المهرجان، قام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، يرافقه محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية بتكريم الجهات و الأفراد الذين ساهموا في إنجاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة.



واختتمت فرقة "طرابيش" السورية الفعاليات بمجموعة مميزة من اللوحات الموسيقية على خشبة المسرح، نقلوا من خلالها سحر و ألق الموسيقى الشامية خاصة والعربية عامة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.