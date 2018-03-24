الموت يُغيب المغنية الفلسطينية الوطنية ريم البنا

الشارقة 24 – أ ف ب:

توفيت يوم السبت، المغنية الفلسطينية ريم البنا، إحدى الأصوات التي تغنّت بفلسطين والحرية في العالم العربي، بعد صراع مع المرض منعها في الآونة الأخيرة من الغناء.

وقالت عائلتها في بيان: إن ريم البنا البالغة 52 عاماً، "توفيت متممة واجباتها الوطنية والإنسانية تجاه شعبها وكلّ مظلومي العالم".

وإضافة إلى أغانيها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، أبدت في السنوات الأخيرة تضامناً مع الشعب السوري وموقفاً معارضاً لنظام الرئيس بشار الأسد، وهي زارت مناطق خاضعة للمعارضة في شمال سوريا قبل سنوات.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية المغنية والكاتبة والملحّنة التي "نقلت الوجع والقهر الفلسطيني، وساندت كل مقهوري الأرض، ونذرت نفسها من أجل الحرية".

ولدت ريم البنا في مدينة الناصرة في العام 1966، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ.

ودرست الموسيقى والغناء في المعهد العالي للموسيقى في موسكو.

وأصدرت عدة مجموعات غنائية يطغى عليها الطابع الوطني، ولديها بعض الأغاني للأطفال.

ومن أشهر ما قدّمته "يا أمّي"، و"الحلم"، و"وحدها بتبقى القدس"، و"صرخة من القدس"، و"تجلّيات الوَجْد والثورة".

ومن آخر ما كتبته ريم البنا على صفحتها على فيسبوك "لا تخافوا، هذا الجسد كقميص رثّ لا يدوم حين أخلعه.. الموت كالتاريخ، فصل مزيّف".