جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي تنظم "موكب القراءة"

الشارقة 24 – وام:

نظمت جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، مساء الجمعة، بالتزامن مع شهر القراءة، فعالية "موكب القراءة"، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، يتقدمهم سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي القائد العام المساعد لشؤون الريادة والتميز في شرطة دبي رئيس مجلس الإدارة، والشيخ محمد بن عبد الله المعلا أمين السر ونخبة من المهتمين والمتطوعين.

ولاقت الفعالية، إقبالاً كبيراً من جانب الأسر، في ظل تنوع موضوعات الكتب، بما يستوعب شرائح المجتمع واهتماماتهم المتنوعة، حيث جرى خلال الفعالية توزيع المئات من الكتب مجاناً على الجمهور، تعزيزاً لعادة الاطلاع وزيادة المعرفة ولتحقيق الاستراتيجية الوطنية 2026م.

وأكد سعادة اللواء عبد القدوس العبيدلي، أهمية التفاعل الإيجابي مع شهر القراءة، من جانب الجميع، مشيراً إلى أن شعار هذه المبادرة "الإمارات تقرأ الإمارات ترقى"، ينطوي على معان سامية ومشجعة ينبغي الاستجابة لها، بروح بناءة تستشرف مستقبلاً أفضل لوطننا العزيز .