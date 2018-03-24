"الشارقة للتدريب الإعلامي" يكرم 50 مشاركاً بدورة تدريبية

الشارقة 24:





كرّم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام الأربعاء، بحضور سعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، الإعلاميين المشاركين في دورة "دبلوم مهارات اللغة العربية للإعلاميين"، التي نظّمها بهدف إثراء رصيد المشاركين اللغوي، وتقوية أساسات اللغة العربية لديهم، والارتقاء بأساليب الكتابة لديهم بما يتعلّق بصياغة الأخبار والتقارير الصحفية.

واستهدفت الدورة التي انطلقت خلال الفترة من 18 فبراير الماضي حتى 21 مارس الجاري، 50 إعلامياً وإعلامية، من مختلف القطاعات في المؤسسة سواء على صعيد الإذاعة، وقنوات المؤسسة ومركز الأخبار، والإعداد، والتحرير، وشبكة المراسلين وغيرها، الذين حرصوا على الاستفادة مما تقدمه الدورة من إثراء لمهاراتهم اللغوية، وتعزيز أساليب القراءة الصحيحة لديهم.

وقال حسين شاهين مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، "تنسجم هذه الدورة وغيرها من الدورات والأنشطة التي ينظمها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي مع أهداف واستراتيجيات مؤسسة الشارقة للإعلام، التي تسعى دائماً إلى مواكبة التوجهات العامة لإمارة الشارقة بشكل خاص، والدولة عموماً في تأسيس أجيال من الإعلاميين الموهوبين القادرين على مواصلة مسيرة التطور الإعلامي الذي يخدم تطلعات وأهداف الدولة في التميز والارتقاء في مختلف المجالات".