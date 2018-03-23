صالحة غابش: نقرب مفهوم الثقافة إلى الجمهور

الشارقة 24 - محمود سليم:

نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الخميس، الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، بحديقة الياش في الشارقة.

وصرحت صالحة غابش، مدير المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بأن هذه الدورة من المهرجان تجمع العديد من المشاهد الثقافية المعروفة لدى المجتمع، كالشعر، وكتابة القصة، والمسرح، والسينما، والفن التشكيلي، بالإضافة إلى التثقيف الاجتماعي والصحي.

وأشارت غابش في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أنه "يجب أن نذهب بخدماتنا إلى الجمهور، فعندما نكون قريبين من المجتمع نحقق أهدافنا"، مضيفة "بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية مدينة الشارقة وجدنا أن الحدائق هي أفضل مكان للوصول إلى هذا الجمهور".

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من فعاليات المهرجان في مدينة الشارقة، سيتم تنظيم فعالياته لمدة يومين في خورفكان، متمنية أن تصل الثقافة إلى الجمهور.