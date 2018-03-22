تلفزيون الشارقة يضع المشاهدين على البساط الأحمر ببرنامج "سينما 7"

الشارقة 24:

دائماً ما تطرح علينا السينما تساؤلات عديدة، يكون من الصعب الإجابة عنها بشكل قاطع، فهذا الواقع الذي يتجسّد من خلال عدسات الكاميرات، ورؤية الكلمة حين ترسم آفاقاً أكثر رحابة، يشكّل في حضوره ألقاً مؤثراً يخلّفه أداء الممثلين، الذين ترافقهم توليفة متقنة من أعذب اللوحات الموسيقية، التي تتخذ دور البطولة المطلقة في كثير من الأحيان، فالسينما في تجلياتها الكثيرة، ما هي إلا محاولة متواصلة لشرح الحياة، من خلال منظور أشمل وأكثر جمالاً وإبداعاً.

ويعود الفضل في هذا الإبهار الفنيّ إلى عصر النهضة، تاريخ ما بين القرن الرابع عشر والسابع عشر للميلاد، وتحديداً إلى الإيطالي ليوناردو دافنشي، فهو أول من وضع مفهوماً بدائياً للسينما، عبر اكتشاف المبادئ الأوليّة لعلم البصريات العصب المحرّك لصناعة السينما، فضلاً عن نظريته المتعلقة بالغرفة المظلمة "المحاكاة الأولى التي أدت لاختراع آلات التصوير السينمائي – الكاميرات السينمائية"، وابتكاره لطرق عمل الرسوم والصور، ليأتي من بعده الأخوان "لوميير"، الذين خطفا الأضواء كمبتكرين للسينما الحديثة بعد جهود مضنية لتطويرها والارتقاء بها، ومع تطور التقنيات الحديثة وصلت السينما في عصرنا إلى مراحل متقدمة عزّزت من قيمها الفنية والمعرفية والإنسانية، ما جعل منها واحدة من أهم الفنون التي ابتكرها الإنسان.

الشارقة للإعلام تثري الذائقة الإعلامية للمشاهد العربي

واهتماماً بكل هذه المقدرات التي تتمتع بها السينما على اختلاف ثقافاتها، خصصت مؤسسة الشارقة للإعلام، عبر نافذة تلفزيون الشارقة، برنامجاً يُعنى بتسليط الضوء على أبرز ما تقدّمه شبابيك التذاكر العالمية من أفلام سينمائية هادفة ذات مضامين نبيلة تعكس في حضورها القيمة السينمائية الإنسانية والجمالية والثقافية، الأمر الذي يسهم في نقل المعارف المرئية للمشاهدين على اختلاف رقعة حضورهم.

وتتجلى أهداف المؤسسة في تخصيصها لـ "سينما 7"، الذي يأتي اختصاراً لتوصيف السينما بالفنّ السابع، منذ العام 2010 بهدف إتاحة الفرصة للجمهور العربي المتابع لفضائية الشارقة لأن يطّلع على أهم الأحداث التي تجري أمام عدسات المخرجين العالميين والأوروبيين وحتى العرب والخليجيين منهم عبر فقرات رئيسية تذهب بعيداً في الإبحار بعوالم السينما المختلفة وعرض افتتاحيات الأفلام وعمل ورصد لقاءات مع ألمع نجوم شبابيك التذاكر العالمية، إضافة إلى عرض كواليس الأفلام التي تسهم في وضع المشاهدين أمام آلية صناعة الأفلام عن قرب.

حضور على مستوى المهرجانات العالمية

وإسهاماً في وضع المشاهد العربي على البساط الأحمر في جميع الاحداث العالمية الكبرى المعنية بتسليط الضوء على أهم ما تعرضه الشاشة الذهبية، قام سينما 7 بتغطية احداث وفعاليات مهرجان جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما "الأوسكار"، حيث استطاع بعدسته أن يوثّق هذا الحدث العالمي من خلال تسليط الضوء على أهم ما تم عرضه من ترشيحات، وعرض الفائزين بالجوائز على صعيد مختلف الأفلام إلى جانب تنظيم لقاءات جانبية مع أبرز نجوم السينما على مستوى العالم.

سينما 7 يترجم رؤية "المؤسسة" بإثراء ذائقة المشاهد العربي





وأكدت عايدة بطي، مديرة إدارة البرامج في تلفزيون الشارقة أن برنامج سينما 7 يهدف إلى ترجمة رؤية مؤسسة الشارقة للإعلام التي تهتم في رفد المشاهد العربي والمحلي بالعديد من المضامين الإعلامية المهمة، ونظراً لأهمية السينما في حياة المجتمع في وقتنا الحالي، سعينا إلى تلبية شغف المشاهدين بأهم مجالات الفنون التي تقدمها الشاشة الذهبية، من خلال استعراض أحدث الأفلام المعروضة على المستوى العالمي والمحلي، كما سعينا إلى تخصيص مقابلات تقرّب الجمهور المحبّ من شخصياته المفضلة لنكون مواكبين لكل ما يسهم في إثراء المعرفة الثقافية لدى جميع أفراد المجتمع.

وتابعت: "نؤمن أن السينما تختزل عصارة الفنون فهي تحتوي على مشاهد بصرية مكثّفة تستطيع بحضورها أن تجسّد واقعاً متكاملاً، ومن هذا المنطلق، ولأننا نسعى إلى إثراء ذائقة المشاهدين نعتمد في البرنامج على مبدأ الانتقائية في اختيار المواد التي يستعرضها البرنامج من خلال لجنة مختصة باختيار الأفلام، تراعي بدقة معايير خاصة وضعتها المؤسسة لعرض الأفلام على شاشة التلفاز، لنسهم في تقديم مادة متكاملة تعزز من الشغف السينمائي لدى جميع أفراد المجتمع".