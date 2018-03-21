مركز التراث العربي يناقش طقوس الربيع وموسم الحصاد

الشارقة 24:

نظم مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، لقاءً حوارياً بعنوان: طقوس الربيع وموسم الحصاد في التراث العربي، أمس الثلاثاء، في النادي الثقافي العربي بالشارقة، تحدث فيه الدكتور عبد العزيز حميد علي، خبير تربوي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، حيث تناول في ورقته "موسم الحصاد معاني ودلالات".

وتناولت نورية آيت محند، أكاديمية في معهد الشارقة للتراث، في ورقتها، الأشهر الفلاحية القديمة ومسمياتها ودلائلها الرمزية وقيمة فصل الربيع لدى سكانها، منطقة برج بوعريريج بالشرق الجزائري وطقوس الاحتفال بقدوم فصل الربيع أنموذجاً، أما الباحث سعيد الشحي، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في جمعية الشحوح للثقافة والتراث في رأس الخيمة، تناول في ورقته موسم الحصاد عند قبيلة الشحوح.

وتحدث الباحث عزيز رزنارة، مستشار تطوير بمركز الحرف الإماراتية في معهد الشارقة للتراث، في مداخلة له عن النزاهة، كاحتفال جماعي لأهل مراكش بفصل الربيع مع تقديم، طقوس تقطير ماء الزهر بالمناسبة، وأدار اللقاء عائشة الحصان الشامسي، مديرة مركز التراث العربي.

وفي التفاصيل، تطرق الدكتور عبد العزيز حميد علي، إلى المفهوم اللغوي للحصاد، وتناول مجتمع الريف، حيث غالباً ما يقترن موضوع الحصاد كجزء من العملية الزراعية بالمجتمع الريفي، ولفهم مكانة ودور موسم الحصاد في التراث والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات تعد إحدى مجالات التراث الثقافي غير المادي التي اعتمدتها منظمة اليونسكو في رعايتها للتراث غير المادي في العالم العربي.

وقال الدكتور عبد العزيز: "تشير الدراسات الأنثروبولوجية والأبحاث في علوم الآثار وعلوم التطور، وحتى العقائد الدينية التي تناولت تطور حياة الإنسان منذ أقدم العصور إلى أن الزراعة كانت إحدى أهم مظاهر استقراره وتطوره على الأرض، وكانت بمثابة الخطوات الأولى للبناء الحضاري على مر العصور، ولذلك فقد استقر الإنسان الأول في المناطق الصالحة للزراعة متمثلة بضفاف الأنهار، مثل وادي النيل والرافدين".

وأضاف: "تؤكد الدراسات أنها شهدت الخطوات الأولى لبناء الحضارة الإنسانية، وهي مجتمعات زراعية أساساً، وكان ذلك حينما قام الإنسان بحسب حاجاته بتطوير كافة الوسائل والأدوات التي تساعده على السيطرة على الطبيعة واستثمارها وتطويعها لمنفعته وحياته واستمراره، فانعكس ذلك التطور على منظومته الحياتية برمتها وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى العقدية منها، وكانت أدوات الزراعة التي أملتها العملية الزراعية، كالحرث وتهيئة الأرض ونثر البذار ثم السقي والحصاد، وتخزين المنتج أو المحصول هي شغله الشاغل".

وبدورها، قالت نورية آيت محند: "تعتبر الأشهر الفلاحية من أهم الأشهر في الثقافة الجزائرية وتراثها غير المادي لما تكتنزه من عطايا وخير كثير، ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي ربما تناساها الزمن في ظل التطور العلمي وظهور علماء الفلك، ولكن ما لا نستطيع نفيه هو ذلك الارتباط الشديد بالطبيعة وذلك الحبل السري الذي يربط الفلاح بأرضه، فهي من أغلى الأشياء التي يمتلكها الفلاح وتجعل منه ذلك الرجل السعيد إذا حاز الغلة والمنتوج الوافر، فتجده من أسعد الناس، ويقوم بتقسيم الريع لكل الجيران والأحباب تبركاً بعطايا الله وما منحته الأرض الطيبة لهذا الفلاح".

وتابعت محند: "من بين العادات التي بقيت في الأذهان تلك العادة الجميلة التي تمارس بمنطقة برج بوعريريج، والتي تقع في الشرق الجزائري، وتسمى هذه العادة "شاو الربيع"، وهي عادة ضاربة في القدم ومتوارثة أباً عن جد، حيث يتأهب الأهالي للخروج إلى الحقول والغابات والأرياف للتنزه وقضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة الخلابة، بعد شتاء بارد وقارس تكوه الثلوج والأمطار".

ومن جانبه، تحدث الباحث سعيد الشحي، عن موسم الحصاد عند قبيلة الشحوح، حيث كانت الزراعة قديماً حاضرة بقوة عندهم، مثل زراعة الوعب، واستغلوها أفضل استغلال في موسم تساقط الأمطار، وتعني المساحة الزراعية الواسعة أو مكان زراعة القمح أو البر أو الشعير أو الحبوب في المناطق الجبلية، حيث يقوم سكان المناطق الجبلية ببذر الحبوب المراد زراعتها لتنمو خلال فترة محددة، وفي موسم الحصاد يقومون بعملية اليز، أي حصاده وتقطيعه وتجميعه في مكان خصص لذلك يسمى ينور.

وقال الشحي: "كانت منتجات الزراعة هي القوت والمدخر ليومهم وغدهم، ويتم بناء الوعب من الحجارة التي تتكون من دورين متقابلين يوضع وعند الانتهاء من بناء الوعب يساق إليه الطين من أماكن مختلفة وهذا لا يفي ولا يكفي بالمطلوب من الطين، بل تعمل ما تسمى بالمسيلة، وهي طريق جريان الأودية والشعاب تتجه إلى مشرب الوعب، ويطلق على الطين المتراكم في الوعب بالأصيلة".