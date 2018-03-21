الفنان العالمي سامي يوسف على مسرح المجاز 6 أبريل

الشارقة 24:

يستضيف مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفنان البريطاني سامي يوسف في السادس من مارس 2018، ليحيي حفلاً موسيقياً متميزاً لأول مرة في إمارة الشارقة، يمتع من خلاله جمهوره بباقة منتقاة من نتاجه الفني الذي يتميز بجمال ألحانه وروعة كلماته.

وقال سعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "إن استضافة الفنان العالمي سامي يوسف، يكمل أهداف مسرح المجاز في انتقاء النخب الفنية، وتنويع العروض المقدمة، مشيراً إلى مكانته الفنية الرفيعة التي حقق من خلالها شهرة عالمية وحضوراً فنياً بارزاً.

وأضاف علاي إن حفلات مسرح المجاز للموسم الحالي حظيت بإقبال جماهيري كبير من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم كونها استهدفت جميع الأذواق وفق رغبات الجماهير على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم مع مراعاة المكانة الفنية للفنانين بما يتناسب مع قيم المسرح.

ويشارك الفنان سامي يوسف، جمهور مسرح المجاز بتوليفة من روائع إنتاجه الفني، التي حصدت جمهوراً واسعاً من مختلف أنحاء العالم.

ويتمتع الفنان البريطاني سامي يوسف، الذي انطلقت مسيرته قبل 15 عاماً، بقاعدة جماهيرية عالمية كبيرة، حيث باع يوسف أكثر من 34 مليون ألبوماً حول العالم، وتميز ألبوم "بركة"، أحدث إصدارات سامي يوسف، بإيقاعه الديناميكي القوي وجمال ألحانه، وذلك نتيجة استخدامه للإيقاعات والألحان العالمية التي أسرت جمهوره من كل بقاع العالم.

ويحرص سامي يوسف من خلال شهرته على مساعدة المحتاجين في العالم، من خلال جهوده الإنسانية بالتعاون مع برامج عالمية مثل برنامج الأغذية العالمي. واختارته هيئة الأمم المتحدة كسفير عالمي لمكافحة الجوع، بالإضافة من خلال دوره كسفير لأسبوع السلام بين الأديان، ومن خلال أغنية "هدية الحب"، يأمل سامي يوسف من خلالها أن يساعد الناس على إدراك أن القيم المشتركة التي يمتلكونها تفوق القيم التي يختلفون فيها.

ويختتم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جدول أمسياته الغنائية بالفنان العالمي كريس دو بيرغ في 20 أبريل. ويعد مسرح المجاز، الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.

هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما.