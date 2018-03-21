مؤسّسة الفكر العربي تعلن عن برنامج مؤتمرها "فكر 16"

الشارقة 24:

أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن برنامج مؤتمرها السنوي الـ 16 "فكر"، الذي يُعقد هذه السنة تحت رعاية صاحب السموّ الشيـخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار"، وذلك في الفترة بين 10 و12 أبريل 2018 في دبي.

وتُطلق المؤسّسة مساء انعقاد المؤتمر التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، برعاية معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، تحت عنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، وذلك في حفل خاص يُقام، يوم الإثنين الموافق 9 أبريل.

يبدأ المؤتمر بحفل افتتاحٍ رسميّ عند الساعة 12 ظهراً، ثم جلسة افتتاحية تهدف إلى رسم إطار عام لواقع الفوضى وتداعياتها وسُبُل صناعة الاستقرار على مستوى المنطقة.

وتُعقد خلال المؤتمر ثلاث جلسات عامّة تتمحور حول "دور القوى الدولية"، و"دور المنظّمات الإقليمية والدولية في صناعة الاستقرار"، و"سُبُل صناعة الاستقرار".

كما ستُعقد مجموعتان من الجلسات المتخصّصة المتزامنة تتمحور الأولى حول "الفوضى: جذورها وأسبابها ومظاهرها ونتائجها"، والثانية حول "صناعة الاستقرار: مساهمات القطاعات المؤثّرة".

وفي اليوم الأخير تُعقد ندوة حول أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية، وإسهامها في التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة الاستقرار.

ويُختتم المؤتمر بجلسة تحت عنوان: "نحو إنسان عربي جديد".