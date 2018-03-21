حبيب الصايغ يدعو الشعراء إلى العودة للقصيدة

الشارقة 24 – وام:



وجه حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رسالة إلى الشعراء العرب، بمناسبة اليوم العالمي للشعر، التي تصادف يوم الأربعاء، دعاهم فيها إلى العودة إلى الشعر.



وقال الصايغ: "بعد طغيان الكلام عن الشعر وحول الشعر، لا بد من العودة إلى الينبوع الأول واليقين الأول، الشعر نفسه، الشعر الخالص، نحو إخلاص أبعد، ونحو خلاص لا يحد، العودة إلى القصيدة في أفق حياة الشعر وشعر الحياة، هي الرسالة التي يجب أن تكتب وتقال وتردد وتغنى وتدخل في الموسيقى والرسم والنحت، ولا تمل، في يومكم العالمي أيها الشعراء: كل عام وأنتم بخير، وكل عام والشعر حي ويحرض على الحياة، ويبعث في الحياة الحياة".



وأضاف، "العرب اليوم أحوج إلى حياة الشعر التي تستمد قوتها وديمومتها من شعر الحياة، فيا أيها الشعراء عودوا إلى الشعر، بيتكم وسقفكم والأفق الأبعد الرحيب، عودوا إلى الشعر أي عودوا إلى أعماركم وأرواحكم وأنفسكم، عودوا إلى الشعر صدقاً وإخلاصاً وإبداعاً وإتقاناً، عودوا أيها الشعراء إلى الشعر الخالص والفن الصافي الشفيف العميق، عودوا إلى الشعر الذي تصل رسائله إلى الروح كلما حلق بعيداً وعالياً، وكلما غمس الشاعر قلمه في حبر القلب، أو اصطاد بصنارة الشغف كائنات يقظته وغيبوبته، الشعر حياتكم أيها الشعراء، وفي إحيائه حياة الحياة".